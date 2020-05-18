الهند تقدم مليوني دولار لدعم البرامج الأساسية لـ (أونروا) بفلسطين





رام الله - دنيا الوطنقدمت الحكومة الهندية، مليوني دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لدعم البرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.وأكد ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين سونيل كومار، إستمرار دعم بلاده لأنشطة (أونروا) في المنطقة، وقال وفق ما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية: "نيابة عن الحكومة الهندية أود أن أعرب عن تقديري للعمل المميز والمساعي التي تقوم بها الأونروا. نؤمن أن مساهمتنا ستدعم أنشطة الوكالة وتقديم المساعدة اللازمة للاجئين الفلسطينيين، وستساعد في تحقيق إمكانياتهم الكاملة في التنمية البشرية ".يذكر أن الهند كانت قد رفعت مساهمتها المالية السنوية (أونروا) من 1.25 مليون دولار أميركي في عام 2016 إلى خمسة ملايين دولار في عامي 2018 و2019، وتعهدت بتقديم خمسة ملايين دولار أخرى عام 2020.