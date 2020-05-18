عاجل

  • الخارجية الفلسطينية تستدعي ممثلة النمسا

  • غانتس لعائلات الجنود الأسرى بغزة: ملتزم بإعادة أبنائكم إلى إسرائيل

دولي

الهند تقدم مليوني دولار لدعم البرامج الأساسية لـ (أونروا) بفلسطين

الهند تقدم مليوني دولار لدعم البرامج الأساسية لـ (أونروا) بفلسطين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الحكومة الهندية، مليوني دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لدعم البرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وأكد ممثل جمهورية الهند لدى فلسطين سونيل كومار، إستمرار دعم بلاده لأنشطة (أونروا) في المنطقة، وقال وفق ما نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية: "نيابة عن الحكومة الهندية أود أن أعرب عن تقديري للعمل المميز والمساعي التي تقوم بها الأونروا. نؤمن أن مساهمتنا ستدعم أنشطة الوكالة وتقديم المساعدة اللازمة للاجئين الفلسطينيين، وستساعد في تحقيق إمكانياتهم الكاملة في التنمية البشرية ".

يذكر أن الهند كانت قد رفعت مساهمتها المالية السنوية (أونروا) من 1.25 مليون دولار أميركي في عام 2016 إلى خمسة ملايين دولار في عامي 2018 و2019، وتعهدت بتقديم خمسة ملايين دولار أخرى عام 2020.

أخبار ذات صلة

الصحة العالمية: الإصابات بفيروس (كورونا) بأفريقيا تتجاوز 84 ألفاً

الصحة العالمية: الإصابات بفيروس (كورونا) بأفريقيا تتجاوز 84 ألفاً

لقاح إسرائيلي ضد (كورونا) يثبت فعالية على القوارض.. وسيجهز للبشر بغضون العام

لقاح إسرائيلي ضد (كورونا) يثبت فعالية على القوارض.. وسيجهز للبشر بغضون العام

الصحة البلجيكية تُسجّل أقل عدد وفيات يومي بـ (كورونا)

الصحة البلجيكية تُسجّل أقل عدد وفيات يومي بـ (كورونا)

الصحة الإندونيسية: تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بـ (كورونا)

الصحة الإندونيسية: تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة بـ (كورونا)

أشكنازي: (صفقة القرن) فرصة تاريخية لرسم حدود إسرائيل.. ومصر والأردن &#34;حليفتان مهمتان&#34;

أشكنازي: (صفقة القرن) فرصة تاريخية لرسم حدود إسرائيل.. ومصر والأردن "حليفتان مهمتان"

الصحة الإيرانية: تسجيل 1760 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإيرانية: تسجيل 1760 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إيران تُعدل قانونها وتسمح لرياضييها بمنافسة رياضيين إسرائيليين

إيران تُعدل قانونها وتسمح لرياضييها بمنافسة رياضيين إسرائيليين

سياسي ألماني لـ (ترامب): أنت بمثابة &#34;بكتيريا للناتو&#34;

سياسي ألماني لـ (ترامب): أنت بمثابة "بكتيريا للناتو"

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية تستدعي ممثلة النمسا

الخارجية الفلسطينية تستدعي ممثلة النمسا

الاحتلال يُهدد بإزالة منشآت في سبسطية ويُدمّر أراضٍ زراعية بطولكرم

الاحتلال يُهدد بإزالة منشآت في سبسطية ويُدمّر أراضٍ زراعية بطولكرم

الأوقاف ترفض تدخل محاكم الاحتلال لفتح أبواب الأقصى​​​​​​​

الأوقاف ترفض تدخل محاكم الاحتلال لفتح أبواب الأقصى​​​​​​​

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة للعزل

نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة للعزل

محافظ سلطة النقد يلتقي وزيرة السياحة والآثار لمناقشة تداعيات (كورونا)

محافظ سلطة النقد يلتقي وزيرة السياحة والآثار لمناقشة تداعيات (كورونا)

الديمقراطية: مصادقة (كنيست) أمر عمليات لحكومة الاحتلال للشروع بتطبيق خطة الضم

الديمقراطية: مصادقة (كنيست) أمر عمليات لحكومة الاحتلال للشروع بتطبيق خطة الضم

الشعبية تدعو لتضافر جهود الجميع لمواجهة ظاهرة المشاكل العائلية والقبلية

الشعبية تدعو لتضافر جهود الجميع لمواجهة ظاهرة المشاكل العائلية والقبلية

مباحث التموين بقطاع غزة تبدأ العمل بخطة العيد

مباحث التموين بقطاع غزة تبدأ العمل بخطة العيد

منوعات

هذان المراهقان أصبحا فنانين سوريين شهيرين

هذان المراهقان أصبحا فنانين سوريين شهيرين

فيديو نادر للزعيم يكشف تفاصيل وأسرار شخصية &#34;الهلفوت&#34;

فيديو نادر للزعيم يكشف تفاصيل وأسرار شخصية "الهلفوت"

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب &#34;رامز&#34;.. وتُقسم: لم أكن أعلم

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب "رامز".. وتُقسم: لم أكن أعلم

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

خالتها فنانة مشهورة وارتبطت بفنان تركي.. من هي أروى ضحية رامز جلال؟

خالتها فنانة مشهورة وارتبطت بفنان تركي.. من هي أروى ضحية رامز جلال؟

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ناصر القصبي يهاجم &#34;غيث&#34; الإماراتي

ناصر القصبي يهاجم "غيث" الإماراتي

عربي

وزارة النفط العراقية تنفي توقف العمل بحقل الأحدب النفطي

وزارة النفط العراقية تنفي توقف العمل بحقل الأحدب النفطي

دبي تُلاحق فيروس (كورونا) بـ &#34;دراجات متطورة&#34; و&#34;سكوترات&#34;

دبي تُلاحق فيروس (كورونا) بـ "دراجات متطورة" و"سكوترات"

الصحة العراقية: عزل خمس مدن وقد يشمل القرار &#34;كافة المحافظات&#34;

الصحة العراقية: عزل خمس مدن وقد يشمل القرار "كافة المحافظات"

الجيش السوداني يكشف عن مكان دفن &#34;شهداء حركة رمضان 1990&#34;

الجيش السوداني يكشف عن مكان دفن "شهداء حركة رمضان 1990"