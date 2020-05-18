نادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تنقل الأسير المضرب عن الطعام سامي جنازرة للعزل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقلت إدارة معتقل (النقب الصحراوي) اليوم الاثنين، الأسير سامي جنازرة (47 عاماً) إلى زنازين العزل، حيث يواصل إضرابه عن الطعام منذ ثمانية أيام، رفضاً لاعتقاله الإداري.



وقال نادي الأسير: إن إضراب الأسير جنازرة، هو الإضراب الثالث له ضد اعتقاله الإداري منذ عام 2016، لافتاً إلى أنه معتقل منذ شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وقد صدر بحقه أمرا اعتقال إداريين، ومدتهما أربعة شهور.



وذكر نادي الأسير، أن الأسير جنازرة، وهو من مخيم الفوار في محافظة الخليل، اُعتقل على الأقل سبع مرات منذ عام 1991م، وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، وينتظر طفله الرابع، علماً أنه أمين سرّ حركة (فتح) في مخيم الفوار.



وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير جنازرة، مؤكداً على أن سلطات الاحتلال ورغم استمرار انتشار الوباء، لم تتوقف عن اعتقال الفلسطينيين إدارياً، واستمرت كذلك بتجديد أوامر اعتقال إدارية لغالبية الأسرى الإداريين، حيث بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر نيسان/ أبريل 2020، (375) أمر اعتقال إداري بين أوامر جديدة، وتجديد.