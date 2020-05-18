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شؤون فلسطينية

ملادينوف: سيكون لضم أراضي الضفة آثار قانونية وسياسية وأمنية على إسرائيل

ملادينوف: سيكون لضم أراضي الضفة آثار قانونية وسياسية وأمنية على إسرائيل
نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
حذر نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط، من أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية، محظور بموجب القانون الدولي.

وقال ملادينوف وفق ما نقلته (الاناضول): "يُشكّل الضم تهديداً كبيراً، وهو محظور بموجب القانون الدولي، وسيقوّض النظام الدولي".

وأضاف لدى مشاركته في ندوة نظمها المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية (غير حكومي)، مساء الأحد "سيكون للضم آثار قانونية وسياسية وأمنية، سيكون من الصعب التعامل معها".

وتابع ملادينوف: "سيلحق الضم الضرر بآفاق السلام، ويشجع التطرف من جميع الجهات، كما سيقلل من احتمالات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن في حفل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الأحد، أن حكومته ستسعى إلى ضم المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

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