داخلية غزة: ترتيبات لتسهيل وصول 74 عالقاً قادماً من الأردن عبر "إيرز"





وأفادت الناطق باسم وزارة الداخلية، أنه سيتم نقل العالقين جميعاً لمراكز الحجر الصحي؛ لقضاء مدة 21 يوماً، وفق البروتوكول المشترك مع وزارة الصحة؛ ضمن الإجراءات الوقائية في مواجهة جائحة (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنأعلن إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الاثنين، أن الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أتمت ترتيباتها لتسهيل وصول 74 مواطناً عالقاً قادماً من الأردن.وأضاف البزم، بتصريح مقتضب عبر صفحة الداخلية الرسمية: "من المتوقع وصول العالقين، مساء اليوم الاثنين عبر معبر بيت حانون/ إيرز، شمال قطاع غزة".