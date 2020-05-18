الصين تصدر أكثر من 50 مليار قناع طبي

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رام الله - دنيا الوطن

صدرت الصين كمية كبيرة من الإمدادات لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) منذ الأول من مارس، من بينها 50.9 مليار قناع طبي لدعم الحرب ضد المرض العالمي، وفقا لبيانات رسمية.



كما صدرت البلاد 216 مليون بدلة واقية و81.3 مليون نظارة واقية و26.43 مليون جهاز لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء و1.04 مليار زوج من القفازات الجراحية وأنابيب اختبار للمرض تكفي لـ162 مليون شخص و72700 جهاز تنفس صناعي خلال نفس الفترة، حسبما أفادت الإدارة العامة للجمارك اليوم (الأحد).



وسوف تواصل الصين تعزيز السيطرة على جودة الصادرات الخاصة بإمدادات الوقاية من المرض والسيطرة عليه وتكثيف ملاحقة السلوكيات غير القانونية لضمان تصدير منتظم لمواد مكافحة المرض.