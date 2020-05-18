إيران تُعدل قانونها وتسمح لرياضييها بمنافسة رياضيين إسرائيليين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمد جواد جمالي نوبندجاني، عن حذف مادة حظر المنافسة مع الرياضيين الإسرائيليين من مشروع هذه اللجنة.



وقال النائب نوبندجاني، في تصريحات صحفية نقلتها (i24NEWS): "إن الفقرة التي تم حذفها هي المادة الحادية عشرة التي حظرت على الرياضيين الإيرانيين منافسة خصومهم الإسرائيليين"، مضيفًا أن "حذف هذه الفقرة، جاء في جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان".



وأضاف المسؤول الإيراني، أن "الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام إسرائيل، لكنها لا تريد أن تعطي "ذريعة مكتوبة لإسرائيل ووكلائها في الاتحادات العالمية"، مشيرًا إلى أن "بقاء الفقرة الحادية عشرة من مشروع القانون، يمكن أن يؤدي إلى تعليق الرياضة الإيرانية بالكامل".



وكان البرلمان الإيراني، قد صوت بأغلبية ساحقة، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون تحت عنوان: "مواجهة إيران للإجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الأمن الإقليمي والدولي".



يشار إلى أن الاتحاد الدولي للجودو، كان قد قرر تعليق عضوية إيران فيه، على خلفية منع إدارة البعثة الإيرانية لاعب الجودو الإيراني، سعيد ملايي مواجهة منافسه الإسرائيلي ساغي موكي خلال بطولة العالم للجودو، التي أقيمت في طوكيو اليابانية في آب/ أغسطس الماضي.