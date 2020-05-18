مباحث التموين بقطاع غزة تبدأ العمل بخطة العيد



وأكد مدير مباحث التموين، أن الجولات الميدانية التي تقوم بها اللجنة الفنية المشتركة، تعمل على متابعة محلات بيع الملابس والأحذية، والتأكد من عدم استغلال حاجة المواطنين لتلك الحاجيات، من خلال كتابة وتحديد أسعار المنتجات على تلك السلع.

رام الله - دنيا الوطنقال المقدم أحمد قنيطة، مدير مباحث التموين والمعادن: "إن دائرته أقرت خطة العمل التشغيلية الخاصة بعيد الفطر السعيد، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بظل جائحة فيروس كورونا" .وبيَّن، أنه تم تشكيل لجنة فنية من الوزارات المختصة لمتابعة العمل، وهي: (مباحث التموين، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة، وصحة البلدية) على أن يكون عملها على مدار الساعة في العشر الأواخر من رمضان، وخلال أيام العيد السعيد.وأوضح قنيطة، أن مهام اللجنة، تشمل تكثيف الجولات الميدانية على الأسواق والتجار؛ لضمان سلامة المنتجات قبل بيعها، إضافة إلى متابعة مصانع الحلويات وتجار الشكولاتة والمكسرات، ومراقبة جودة المنتجات التي تقدمها المخابز والمطاعم للمواطنين، والعديد من المهام الميدانية الأخرى.وأكد قنيطة، أنه تمت متابعة محلات بيع ألعاب الأطفال والألعاب النارية؛ لمنع انتشارها، وذلك لمنع وقوع الإصابات بين الأطفال خلال العيد.