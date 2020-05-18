غزة: "الجوازات" تُصدر 84 معاملة للمواطنين خلال أبريل الماضي





وأوضح التقرير الصادر عن إدارة الجوازات، إنجازها 11 وثيقة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات، التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام ثماني معاملات تمديد جواز لأول مرة، ومعاملتي تمديد لثاني مرة.





كما وأصدرت الإدارة، ثلاث معاملات، صُنفت بمعاملات أُخرى، بالإضافة إلى إنجاز خمس معاملات، تظهير لبيانات جوازات السفر وثلاث معاملات صورة طبق الأصل، ومعاملتي إفادة لمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو 52 معاملة.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 84 وثيقة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس، "غزة- الشمال- الوسطى- خانيونس- رفح" وذلك خلال شهر نيسان/ أبريل المنصرم.