الأسير جنازرة يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم الثامن على التوالي

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير سامي جنازرة (47 عاماً) من الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام، في سجون الاحتلال، رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري والتجديد التعسفي له.



وكانت ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت قبل أيام، الالتماس المقدم ضد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير جنازرة، الذي أمضى نحو 11 عامًا في سجون الاحتلال، معظمها في الاعتقال الإداري.



وأفاد كايد جنازرة شقيق الأسير، أنه فور اعتقال سامي في الـ 16 من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تم تحويله للإداري لمدة 4 شهور، ثم مُدّد للفترة ذاتها مرة أخرى.



يشار الى أن الأسير جنازرة من مخيم الفوار، خاض إضرابًا عام 2015/ 2016 استمرّ لمدة 76 يومًا، كما خاض إضراباً آخر عام 2017 لـ 43 يومًا، رفضاً لاعتقاله "الإداري".



وجنازرة لديه ثلاثة أطفال فراس (16 عاماً)، محمود درويش (12 عامًا)، وماريا (8 سنوات)، وهو في انتظار مولوده الرابع، وكان على أمل بالحرية القريبة، وأن يحضر ولادة زوجته، خاصة أنه لم يحضر ولادة اثنين من أطفاله، حين غيبه الأسر.