إدارة مرور غزة تُطالب السائقين بارتداء الكمامات أثناء القيادة





وأفادت الإدارة العامة للمرور، أن ارتداء الكمامة من قبل سائقي قطاع غزة، يأتي ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنشرعت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بقطاع غزة، اليوم الاثنين، بإرسال رسائل نصية لمالكي المركبات، تدعوهم فيها بارتداء الكمامة أثناء قيادة مركباتهم.