إدارة مرور غزة تُطالب السائقين بارتداء الكمامات أثناء القيادة
رام الله - دنيا الوطن
شرعت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بقطاع غزة، اليوم الاثنين، بإرسال رسائل نصية لمالكي المركبات، تدعوهم فيها بارتداء الكمامة أثناء قيادة مركباتهم.
شرعت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بقطاع غزة، اليوم الاثنين، بإرسال رسائل نصية لمالكي المركبات، تدعوهم فيها بارتداء الكمامة أثناء قيادة مركباتهم.
وأفادت الإدارة العامة للمرور، أن ارتداء الكمامة من قبل سائقي قطاع غزة، يأتي ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا).
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