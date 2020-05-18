شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد بغزة تضبط حليباً غير مطابق للمواصفات الفلسطينية

وزارة الاقتصاد بغزة تضبط حليباً غير مطابق للمواصفات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم التفتيش، التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، بغزة،  كمية حليب غير مطابق للمواصفات الفلسطينية، في مخازن أحد التجار في محافظة غزة. 

وقالت الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، في تقرير الإيجاز اليومي لأنشطة وأعمال الوزارة: إن طواقم حماية المستهلك وخلال الجولات المكثفة على المنشآت الاقتصادية ومخازن التجار، ضبطت 10 أطنان حليب، بسبب انخفاض نسبة البروتين.

وبين التقرير، أن مفتشي الوزارة في محافظات غزة،  نظموا 17 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 375 منشأة تجارية، وتحرير 14 محضر إتلاف لأصناف منتهية الصلاحية، وتحرير مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وسحب 28 عينة غذائية للفحص المخبري، والتأكد من سلامة وجودة المواد والسلع الغذائية قبل تداولها في الأسواق.

وأوضح أن طواقم الوزارة، تنظم جولات ليلية على مصانع المواد الغذائية والمخابز؛ للتأكد من جودة المواد الخام الأساسية في عملية الإنتاج والتصنيع.

كما أفاد التقرير، أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات، شملت زيارة 5 محلات لبيع الذهب والمجوهرات، وثلاثة مصانع لتصنيع الذهب بمحافظة غزة.

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