فيتنام: لا إصابات محلية بـ (كورونا) منذ أكثر من شهر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت اللجنة الوطنية الفيتنامية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، اليوم الاثنين، أن البلاد لم تسجل أي إصابة محلية بالفيروس المستجد منذ 32 يوماً.



ونقلت وكالة الأنباء الفيتنامية، عن اللجنة أن 18 أيار/ مايو هو اليوم الثاني والثلاثين على التولي، الذي لم تسجل فيه إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد داخل البلاد.



وأوضحت الوكالة، أن إجمالي الإصابات في فيتنام منذ بداية انتشار الوباء، وصل إلى 320 إصابة، منهم 180 شخصاً أصيبوا خارج البلاد.



وأكدت الوكالة، عدم تسجيل أي حالة وفاة نتيجة الإصابات بالفيروس خلال فترة انتشاره، وتماثل للشفاء 260 شخصاً.



ووفقاً لإحصائيات اللجنة الوطنية لمواجهة الوباء في البلاد، فإن 10692 شخصاً يخضعون حالياً للحجر الصحي.



وكانت وزارة الصحة الفيتنامية، قد أعلنت أمس الأحد، عن رصد إصابتين جديدتين بـ (كورونا) بين المواطنين العائدين من الخارج، وتم عزلهما صحياً لدى وصولهما إلى البلاد.