الصين: من السابق لأوانه مباشرة التحقيق حول مصدر فيروس (كورونا) وتفشيه

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين: إنه من السابق لأوانه بدء التحقيق في أسباب انتشار فيروس (كورونا) ومصدره.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في تصريح صحفي، أن الغالبية العظمى من دول العالم، تعتقد أن الوباء لم ينته بعد، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وفي بيان منفصل، أعلنت الخارجية، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيلقي في وقت لاحق اليوم، كلمة بالفيديو، بمناسبة افتتاح مؤتمر منظمة الصحة العالمية.