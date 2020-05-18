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دولي

روسيا: 91 وفاة وحوالي 9 آلاف إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24

روسيا: 91 وفاة وحوالي 9 آلاف إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال 24
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 91 وفاة و8926 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لتصبح بذلك الحصيلة 2722 وفاة و290678 إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل الإصابات الجديدة في روسيا، عاود انخفاضه بعد تسجيل 9709 إصابات خلال اليوم السابق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا) في بيان له أن عدد حالات الشفاء زاد بواقع 2722 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 70209 أشخاص، مضيفاً أن 40,1% من المصابين الجدد، لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

وسجلت موسكو، التي تعتبر أكبر بؤرة لتفشي الوباء في البلاد، أقل من 4 آلاف إصابة جديدة، لليوم الثالث على التوالي، حيث بلغت أرقام اليوم الماضي 3238 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 146 ألفاً، فيما وصل عدد المتعافين إلى نحو29 ألفاً، بزيادة 1423 خلال يوم.

في المقابل، رصت العاصمة الروسية، أمس الأحد، أكبر عدد من الوفيات منذ اندلاع الوباء، حيث بلغت 77 حالة، حسبما ذكرت سلطات المدينة في وقت سابق.

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