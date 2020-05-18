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مفتي فلسطين: صلاة العيد الساعة 6:10 ويمكن أن تؤدى بالمنازل لسلامة المواطنين

مفتي فلسطين: صلاة العيد الساعة 6:10 ويمكن أن تؤدى بالمنازل لسلامة المواطنين
صورة تعبيرية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1441هـ، هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحاً، حسب التوقيت الصيفي.

وذكر المفتي العام في بيان صحفي نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، اليوم الاثنين، أنه في ظل الجائحة العصيبة التي تمر بالعالم، فصلاة العيد كغيرها من الصلوات، يمكن أن تؤدى في المنازل مع أفرادها، وذلك حرصاً على السلامة الصحية العامة والخاصة.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً أن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواكل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في حدها الأدنى، يخرجها رب الأسرة، عن كل فرد من أفرادها، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد، يخرجها عن كونها صدقة فطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.

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