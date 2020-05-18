بالتفاصيل.. مباحث غزة تلقي القبض على (نشالة) في سوق الشجاعية











رام الله - دنيا الوطنضبطت المباحث العامة في حي الشجاعية أمس المدعوة: (ع، أ) وهي تقوم بالنشل من إحدى السيدات في سوق الشجاعية شرق مدينة غزة .وذكرت المباحث أنه من خلال التحري والمتابعة لتسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، تبين أنها قامت بالعديد من عمليات السرقة والنشل.وخلال التحقيق الأولي معها، أقرت بالتهم المنسوبة إليها حيث تم تحويلها للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.