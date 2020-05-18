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دولي

الكشف عن وزراء حكومة (نتنياهو غانتس) الجديدة

الكشف عن وزراء حكومة (نتنياهو غانتس) الجديدة
الحكومة الإسرائيلية 35
رام الله - دنيا الوطن
بأغلبية 72 عضو، صادقت (كنيست)، بالأمس، على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، الخامسة والثلاثون، حكومة الوحدة الوطنية، بزعامة نتنياهو وغانتس، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فهذه هي الحكومة الأكبر بتاريخ الدولة، وستكون مكونة من 35 وزيرا، وهم على النحو التالي: 

1- كتلة اليمين ( الليكود والأحزاب الدينية )

الليكود:

بنيمين نتنياهو رئيس الوزراء الأول بالتناوب

- دافيد أمسالم – الليكود – الوزير الذي يربط بين الحكومة والكنيست

- يسرائيل كاتس – الليكود – وزير المالية

- يوأف جالانت – الليكود - وزير التعليم

- جيلا جملليئيل – الليكود - وزيرة البيئة

- ميري ريجيف – الليكود – وزيرة المواصلات

- تسفي حوتبولي – الليكود – وزيرة الإستيطان

- يولي أدليشتاين – الليكود – وزير الصحة

- جلعاد أردان – الليكود – وزير التعاون الإقليمي

- إيلي كوهين – الليكود – وزير الإستخبارات

- يوفال شتاينتش – الليكود – وزير الطاقة

- زئيف ألكين – الليكود – وزير التعليم العالي

- تساحيا هنجبي – الليكود – وزير بمكتب رئيس الوزراء

 الأحزاب الحريدية: 

- آريه درعي – شاس – وزير الداخلية

- يعكوف أفيتان – شاس – وزير الأديان

- يعكوف ليتسمان  - يهدوت هتوراة - وزير البناء والإسكان


2- كتلة اليسار ( كحول لفان والعمل جيشر) 

كحول لفان:

بيني غانتس رئيس الوزراء الثاني بالتناوب

- بيني غانتس - كحول لفان- وزير الجيش

- جابي أشكنازي - كحول لفان- وزير الخارجية

- آفي نيركسون  - كحول لفان- وزير القضاء

- أوريت هكوهين - كحول لفان- وزيرة التعاون الإستراتيجي

- حيلي تروفر  - كحول لفان- وزير الثقافة والرياضة

- بنينا شيتا - كحول لفان- وزيرة الإستيعاب والهجرة

- أساف زمير  - كحول لفان- وزير السياحة

- يزهر شاي - كحول لفان- وزير العلوم والتكنولوجيا

- ميخائيل بيتان - كحول لفان- وزير في وزارة الأمن

- ميراف كوهين – وزيرة المساواة الأجتماعية

- عومير ينكلوفيتش - كحول لفان- وزيرة الشتات

العمل وجيشر:

- عمير بيرتس – العمل – وزير الإقتصاد

- إتسيك شلومي – العمل – وزير العمل

- أورلي ليفي أبكسيس – جيشر- وزيرة العلاقات الجماهيرية

رئيس الكنيست:  يريف لفين – من الليكود

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