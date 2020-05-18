شرطة مرور رفح تُعيد مفقوداتٍ لأصحابها

جانب من المفقودات

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رام الله - دنيا الوطن

عثر أفراد من شرطة المرور في رفح، على محفظتين، بهما أوراق ثبوتية وأموال نقدية، وذلك أثناء قيامهم بمهامهم المرورية الاعتيادية.



وذكر المقدم وائل الهمص، مدير شرطة المرور في محافظة رفح، أن أفراداً من دوريات شرطة المرور، عثروا على المحفظتين منفصلتين، أثناء تنظيمهم للحالة المرورية بالقرب من السوق المركزي، وبعد البحث والتحري عن أصحابها، تم التعرف عليهما وإبلاغهم بالمفقودات وإعادتها.



ولفت الهمص إلى أن شرطة المرور، أعادت العديد من الأموال المفقودة إلى أصحابها، بعد العثور عليها من قبل ضباطها وأفرادها، خلال شهر رمضان.



هذا وقد وجه المواطنان، رسائل شكرٍ وتقديرٍ لإفراد شرطة المرور على الجهود المبذولة من قبلهم لإرجاع المفقودات.