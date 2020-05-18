وزارة العمل تكشف موعد صرف تعويضات العمال المتضررين جراء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن صرف التعويضات المالية الخاصة بالعمال المتضررين من جائحة (كورونا) يوم غدٍ الثلاثاء.
وأفادت العمل في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنه سيتم تبليغ المستفيدين من التعويضات المالية للعمال المتضررين من جائحة (كورونا) عبر رسائل، ستصل على هواتفهم الخلوية.
أعلنت وزارة العمل، اليوم الاثنين، عن صرف التعويضات المالية الخاصة بالعمال المتضررين من جائحة (كورونا) يوم غدٍ الثلاثاء.
وأفادت العمل في بيان وصل "دنيا الوطن"، أنه سيتم تبليغ المستفيدين من التعويضات المالية للعمال المتضررين من جائحة (كورونا) عبر رسائل، ستصل على هواتفهم الخلوية.
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