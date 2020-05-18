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شؤون فلسطينية

فلسطين: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لـ 560 وتعافي 455

فلسطين: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لـ 560 وتعافي 455
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) في فلسطين إلى 560 حالة، بعد تسجيل خمس حالات جديدة مساء أمس، فيما ارتفعت حصيلة حالات التعافي إلى 455، بعد تسجيل 3 حالات منها حالة في طولكرم وحالتان في نابلس.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي عبر الصفحة الرسمية للصحة، اليوم الاثنين، أنه بتسجيل حالتي التعافي في نابلس، فإن المحافظة تكون قد انضمت إلى المحافظات الخالية من الإصابات، وهي: أريحا والأغوار، طوباس، سلفيت، جنين، قلقيلية، رام الله والبيرة، بيت لحم، طولكرم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 101 حالة، بينها 59 في مدينة القدس، و8 في ضواحي القدس و30 في مدينة الخليل و4 في قطاع غزة.

وتابعت: تبقى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، ومحافظة الخليل، ومحافظة القدس، محافظات تضم إصابات بفيروس (كورونا).

وأدخلت 303 حالات إلى الحجر المنزلي يوم أمس، فيما يبلغ عدد المتواجدين حالياً في الحجر المنزلي 18454.

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة، أعلنت، صباح اليوم، استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس (كورونا) من بيت أولا، والذي أدخل العناية المكثفة يوم أمس.

وأضافت الوزيرة الكيلة، أن الرضيع (3 أشهر) أدخل إلى مركز العزل والعلاج في حلحول، وتعامل الكادر الطبي معه بشكل مكثف من مساء أمس وحتى السادسة من صباح اليوم، حتى استقرت حالته.

وأشارت إلى أن العدوى انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب، والذي كان يعمل داخل أراضي الـ 48.

وناشدت الكيلة جمهور المواطنين بالالتزام الجدي بتعليمات السلامة والوقاية، والتزام العمال العائدين من الداخل بالحجر المنزلي، حماية لأنفسهم ولأطفالهم وأبناء شعبهم.

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