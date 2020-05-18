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شؤون فلسطينية

مباحث خانيونس تُعيد مبلغ 20 ألف شيكل لصاحبه

مباحث خانيونس تُعيد مبلغ 20 ألف شيكل لصاحبه
رام الله - دنيا الوطن
أعادت المباحث العامة بشرطة محافظة خانيونس- قسم البلد- مبلغاً مالياً يقدر بـ 20 ألف شيكل، لأحد التجار بعد تعرضه للسرقة والنشل أثناء صعوده في مركبة أجرة وسط المحافظة.

وذكر الرائد سليمان الفرا، رئيس قسم مباحث خانيونس- البلد، أنه وفور تلقي شكوى التاجر، تم تكثيف عمليات البحث والتحري، وجمع المعلومات حول الواقعة إلى أن تم تحديد المشتبه به بعد عرض صورته على المشتكي وسائق المركبة.

وبين الرائد الفرا، أنه وبعد التعرف على المشتبه به المدعو (م. د) سكان النصيرات بالمحافظة الوسطى، تم أخذ إذن النيابة العامة باعتقاله وتفتيش منزله قبل تصرفه بالمبلغ المسروق، مؤكداً تمكنهم من استعادة المبلغ، واعتقال المشتبه به، وإحالته للجهات القانونية.

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