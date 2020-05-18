فرنسا تدعم برنامج الأغذية العالمي لتوفير مواد غذائية للأسر المستضعفة في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قدمت فرنسا مساهمة بقيمة 250 ألف يورو، إلى برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة؛ لتوفير المواد الغذائية الأساسية للفئات الأشد فقراً والأكثر معاناة في قطاع غزة.



وأوضح البرنامج العالمي، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن هذه الأموال، ستستخدم لتوفير قسائم إلكترونية لشراء الأغذية لنحو (21560) شخصًا لمدة شهر واحد لشراء أطعمة مغذية حسب اختيارهم من (200) متجر لبيع التجزئة، تنتشر في جميع أنحاء قطاع غزة.



وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي، مديره القطري ستيفن كيرني: "بالنسبة لآلاف الأسر المستضعفة في غزة، فإن الطعام الذي يحصلون عليه من خلال التحويلات النقدية التي يقدمها البرنامج يمثل أمراً أساسياً؛ لتوفير جزء من وجباتهم اليومية".



وأضاف: "نحن ممتنون لدعم فرنسا الممتد لهذه الأسر، لاسيما الآن في ضوء التداعيات الاقتصادية الوخيمة جراء جائحة (كورونا) التي أضرت بدخلهم وقوتهم الشرائية، ما قد يهدد تمكنهم من الحصول على الغذاء".



وقال القنصل الفرنسي العام في القدس، رينيه تروكا: "تهدف هذه المساهمة المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي إلى مساعدته على مواصلة تنفيذ عملياته في غزة، ومكافحة انعدام الأمن الغذائي، كما تؤكد التزام فرنسا المستمر تجاه دعم عمل البرنامج والأمن الغذائي".