تنمية طوباس تُوزّع البطاقة الإلكترونية الغذائية لنحو 412 أسرة

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رام الله - دنيا الوطن

قامت مديرية التنمية الاجتماعية في طوباس، بتوزيع كوبانات غذائية جديدة (البطاقة الإلكترونية) نحو 412 بطاقة للأسر المسجلة على قاعدة بيانات الوزارة، مع برنامج الغذاء العالمي.



وقال براء عواد، منسق برنامج الغذاء العالمي بالمديرية: إن البطاقة الإلكترونية، تم العمل عليها منذ إعلان حالة الطوارئ، وتم ترشيح الأسر التي تعاني من الفقر والمنكشفة من جائحة (كورونا).



وعبر عواد عن تقديرة لجهود برنامج الأغذية العالمي في مد يد العون والمساعدة للأسر الفقيرة والمهمشة، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.



وأشار عواد إلى أنه سيتم استخدام البطاقات للحصول على مساعدات غذائية وعينية من محلات تجارية، تم الاتفاق معها من قبل البرنامج لمدة ثلاثة شهور.