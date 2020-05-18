إسرائيل: 272 حالة وفاة بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة خمسة من المرضى المصابين بفيروس (كورونا)، بالأمس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الفيروس في إسرائيل، إلى 272 حالة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلي.



ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع الى 272 حالة، وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 16,617 حالة، بينهم 55 مريضاً بوضع خطير.



وأشارت القناة، إلى أن حصيلة الإصابات بـ (كورونا) في العالم، ارتفعت إلى 4,809,056 إصابة، وبلغ اجمالى حالات الوفيات، 317,522 حالة حول العالم، وتشافى حتى اليوم، 1,814,410 حالة.