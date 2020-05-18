عاجل

  • المفتي: صلاة العيد الساعة 6:10 ويمكن أن تؤدى في المنازل حرصاً على السلامة العامة

  • مباحث غزة تلقي القبض على (نشالة) في سوق الشجاعية

  • تنمية طوباس تُوزّع البطاقة الإلكترونية الغذائية لنحو 412 أسرة

  • مباحث خان يونس تعيد مبلغ 20 ألف شيكل لصاحبه

دولي

إسرائيل: 272 حالة وفاة بفيروس (كورونا)

إسرائيل: 272 حالة وفاة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة خمسة من المرضى  المصابين بفيروس (كورونا)، بالأمس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الفيروس في إسرائيل، إلى 272 حالة، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلي.  

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن وزارة الصحة، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع الى 272 حالة، وارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 16,617 حالة، بينهم 55 مريضاً بوضع خطير.

وأشارت القناة، إلى أن حصيلة الإصابات بـ (كورونا) في العالم، ارتفعت إلى 4,809,056 إصابة، وبلغ اجمالى حالات الوفيات،  317,522 حالة حول العالم، وتشافى حتى اليوم، 1,814,410 حالة. 

أخبار ذات صلة

الكشف عن وزراء حكومة (نتنياهو غانتس) الجديدة

الكشف عن وزراء حكومة (نتنياهو غانتس) الجديدة

أكثر من أربعة ملايين إصابة ونحو 316 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

أكثر من أربعة ملايين إصابة ونحو 316 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

قراصنة يهاجمون سفينة بريطانية قبالة سواحل اليمن

قراصنة يهاجمون سفينة بريطانية قبالة سواحل اليمن

قتيل وعشرة جرحى بانفجار في سوق شعبي بأفغانستان

قتيل وعشرة جرحى بانفجار في سوق شعبي بأفغانستان

الصحة العالمية: الأطفال أقل قدرة على نشر فيروس (كورونا) وفتح المدارس لن ينشره

الصحة العالمية: الأطفال أقل قدرة على نشر فيروس (كورونا) وفتح المدارس لن ينشره

هاكرز مجهول ينشر &#34;غسيل ترامب القذر&#34; بعد فشله بابتزازه

هاكرز مجهول ينشر "غسيل ترامب القذر" بعد فشله بابتزازه

إسرائيل تُسجل ارتفاعاً بعدد مصابي ووفيات فيروس (كورونا)

إسرائيل تُسجل ارتفاعاً بعدد مصابي ووفيات فيروس (كورونا)

للتحقيق بملابسات وفاة سفيرها.. الصين تُرسل فريقًا خاصًا إلى إسرائيل غدًا

للتحقيق بملابسات وفاة سفيرها.. الصين تُرسل فريقًا خاصًا إلى إسرائيل غدًا

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

شرطة مرور رفح تُعيد مفقوداتٍ لأصحابها

شرطة مرور رفح تُعيد مفقوداتٍ لأصحابها

مباحث خانيونس تُعيد مبلغ 20 ألف شيكل لصاحبه

مباحث خانيونس تُعيد مبلغ 20 ألف شيكل لصاحبه

الاحتلال يهدم سقيفة في قرية الولجة

الاحتلال يهدم سقيفة في قرية الولجة

تنمية طوباس تُوزّع البطاقة الإلكترونية الغذائية لنحو 412 أسرة

تنمية طوباس تُوزّع البطاقة الإلكترونية الغذائية لنحو 412 أسرة

حنا: النكبة ليست يوماً للذكرى بل واقع يعيشه الفلسطينيون كل حين

حنا: النكبة ليست يوماً للذكرى بل واقع يعيشه الفلسطينيون كل حين

نقابة الصحفيين تُصدر إعلاناً لأعضائها بالمحافظات الجنوبية بشأن شركة (جوال)

نقابة الصحفيين تُصدر إعلاناً لأعضائها بالمحافظات الجنوبية بشأن شركة (جوال)

وزيرة الصحة: استقرار حالة الرضيع المصاب بـ (كورونا) بعد إدخاله العناية المكثفة

وزيرة الصحة: استقرار حالة الرضيع المصاب بـ (كورونا) بعد إدخاله العناية المكثفة

الاحتلال يعتقل مواطناً من جنين بعد الاعتداء عليه بالضرب

الاحتلال يعتقل مواطناً من جنين بعد الاعتداء عليه بالضرب

منوعات

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

جمال سليمان: مصيري السجن حال عودتي إلى سوريا.. وتلقيت تهديداً صريحاً

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

شاهد: ياسر جلال يتعرض لوعكة صحية على الهواء مباشرة

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب &#34;رامز&#34;.. وتُقسم: لم أكن أعلم

سوزان نجم الدين تكشف أجرها في مقلب "رامز".. وتُقسم: لم أكن أعلم

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

مصرع والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو إثر حريق في منزله‎

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

جلطة في المخ تدخل فناناً كويتياً العناية المركزة

خالتها فنانة مشهورة وارتبطت بفنان تركي.. من هي أروى ضحية رامز جلال؟

خالتها فنانة مشهورة وارتبطت بفنان تركي.. من هي أروى ضحية رامز جلال؟

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ناصر القصبي يهاجم &#34;غيث&#34; الإماراتي

ناصر القصبي يهاجم "غيث" الإماراتي

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ &#34;كورونا فيروس&#34; مع ابنته &#34;حنين&#34;

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "كورونا فيروس" مع ابنته "حنين"

شاهد: نادية الجندي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: نادية الجندي ترقص على "بنت الجيران"

عربي

عريضة شعبية تونسية تُطالب بالتحقيق في ثروة راشد الغنوشي

عريضة شعبية تونسية تُطالب بالتحقيق في ثروة راشد الغنوشي

طلال أبو غزالة يوجه دعوة للعالم بشأن تغيرات المناخ

طلال أبو غزالة يوجه دعوة للعالم بشأن تغيرات المناخ

إيران تكشف رسائل مفاجئة لبشار الأسد وترد على أنباء انسحابها من سوريا

إيران تكشف رسائل مفاجئة لبشار الأسد وترد على أنباء انسحابها من سوريا

مصر تقرر عزل قرى جديدة بسبب فيروس (كورونا)

مصر تقرر عزل قرى جديدة بسبب فيروس (كورونا)