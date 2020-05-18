وفاة أول فلسطيني في (نيكاراغوا) بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة في صفوف الجالية في نيكاراغوا للمواطن فوزي إسحق محمد (72 عاماً)، جراء إصابته بفيروس (كورونا).



وبوفاة المواطن محمد، يرتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) المستجد بين صفوف جالياتنا في الخارج إلى 85 وفاة وأكثر من 1525 إصابة و703 حالات تعافٍ.