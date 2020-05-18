فلسطين: تسع محافظات خالية من (كورونا) بعد شفاء جميع مصابي نابلس













رام الله - دنيا الوطنأعنلت وزارة الصحة، أن محافظة نابلس خالية من فيروس (كورونا) المستجد، بعد شفاء جميع الإصابات فيها.وأشارت الصحة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من (كورونا) إلى تسع وهي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم، ونابلس.