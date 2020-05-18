نقابة الصحفيين تُصدر إعلاناً لأعضائها بالمحافظات الجنوبية بشأن شركة (جوال)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت نقابة الصحفيين، إعادة تفعيل اتفاقها مع شركة (جوال) لتقديم عرض خاص لأعضائها الصحفيين بالمحافظات الجنوبية، سواء للمشتركين السابقين أو الجدد حسب العرض التالي.
وأضافت النقابة: "بالنسبة للمشتركين السابقين، اتفقت النقابة مع الشركة على تشغيل كافة الأرقام، وتقديم خصم 50% من قيمة الفواتير السابقة، وإمكانية تسوية بقية الديون أو تقسيطها".
وأكملت النقابة: يحق للشركة اتخاذ كافة الإجراءات؛ لتحصيل أصل المبلغ اعتباراً من 1/8/2020.
أعلنت نقابة الصحفيين، إعادة تفعيل اتفاقها مع شركة (جوال) لتقديم عرض خاص لأعضائها الصحفيين بالمحافظات الجنوبية، سواء للمشتركين السابقين أو الجدد حسب العرض التالي.
وأضافت النقابة: "بالنسبة للمشتركين السابقين، اتفقت النقابة مع الشركة على تشغيل كافة الأرقام، وتقديم خصم 50% من قيمة الفواتير السابقة، وإمكانية تسوية بقية الديون أو تقسيطها".
وأكملت النقابة: يحق للشركة اتخاذ كافة الإجراءات؛ لتحصيل أصل المبلغ اعتباراً من 1/8/2020.
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