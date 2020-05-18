مفتي القدس يكشف موعد تحري هلال عيد الفطر ومستجدات مكان صلاة العيد

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمد حسين، مفتي القدس، اليوم الاثنين: إنه سيتم تحري هلال شوال عيد الفطر المبارك، مساء يوم الجمعة، التاسع والعشرين من شهر رمضان، حيث من المقرر أن يكون كتحري هلال شهر رمضان، وبنفس الإجراءات السابقة؛ لمنع تفشي وباء (كورونا).



وبين حسين خلال تصريحات إذاعية، أن التحري سيكون مقتصراً فقط على أصحاب الاختصاص، ومن جمعية الفلكيين، حتى لا يكون هناك تجمعات أو مخالطة.



وأشار مفتي القدس إلى أنه لا جديد بشأن الصلاة في المسجد الأقصى، حيث إنه تم تمديد منع صلاة الجمعة والجماعة، وبما فيها صلاة العيد والاقتصار فقط على الموظفين الإداريين.



وبشأن صلاة العيد، أوضح أن الصلاة سنة مؤكدة، بإمكان المواطنين أدائها في المنازل، معتبراً أن قرار الصلاة في الساحات العامة، وخاصة في المحافظات الخالية من (كورونا) متروك لأصحاب الاختصاص والمحافظة على كافة تعليمات السلامة.



وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، قد قررت فتح المساجد تدريجيًا لأداء صلاة الجمعة فقط ابتداءً من جمعة 29 رمضان 1441هـ، الموافق 22 أيار/ مايو 2020م، وإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وفقًا لجملة من الإجراءات والضوابط الوقائية.