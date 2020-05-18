وزيرة الصحة: استقرار حالة الرضيع المصاب بـ (كورونا) بعد إدخاله العناية المكثفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس (كورونا) من بيت أولا، والذي أدخل العناية المكثفة يوم أمس.



وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، صباح اليوم الاثنين، أن الرضيع (3 أشهر) أدخل إلى مركز العزل والعلاج في حلحول، وتعامل الكادر الطبي معه بشكل مكثف من مساء أمس وحتى السادسة من صباح اليوم، حتى استقرت حالته.



وأشارت إلى أن العدوى، انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب، والذي كان يعمل داخل أراضي الـ 48.



وناشدت الكيلة جمهور المواطنين بالالتزام الجدي بتعليمات السلامة والوقاية، والتزام العمال العائدين من الداخل بالحجر المنزلي، حماية لأنفسهم ولأطفالهم وأبناء شعبهم.