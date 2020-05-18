الاحتلال يعتقل مواطناً من جنين بعد الاعتداء عليه بالضرب

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً من بلدة مسلية جنوب مدينة جنين، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة مسلية، واعتقلت الشاب أحمد نبيه أبو الرب، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح، وعبثت بمحتويات منزله، وعاثت فيها فساداً وخراباً.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة قباطية جنوب جنين، ولم يبلغ عن اعتقالات.