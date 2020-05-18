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شاهد: محكمة الاحتلال تُدين المستوطن (عميرام بن أوليل) بقتل عائلة دوابشة بنابلس

شاهد: محكمة الاحتلال تُدين المستوطن (عميرام بن أوليل) بقتل عائلة دوابشة بنابلس
المستوطن الذي قتل عائلة دوابشة في بلدة دوما بمدينة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإدانة المستوطن، الذي قتل عائلة دوابشة في بلدة دوما بمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، عمداً.

وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: أنه وبعد أربع سنوات من المحاكم، أدين المستوطن (عميرام بن أوليئيل) في المحكمة المركزية، بتهمة قتل ثلاثة أفراد من عائلة دوابشة عمداً.

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية، أن (أوليئيل) برّئ من تهم الانتماء إلى منظمة (إرهابية)، فيما يعتزم محامي أوليئيل استئناف الحكم.

 

وشهد 31 تموز/ يوليو من العام 2015، جريمة بشعة ارتكبها مستوطنون في قرية دوما بنابلس، حيث أحرقوا منزل عائلة دوابشة ليلاً، بإلقاء الزجاجات الحارقة داخل المنزل وحرقه بمن فيه.

في تلك الليلة، أقدم مستوطنون متطرفون، تسللوا إلى قرية دوما تحت جنح الظلام، على إضرام النار في منزل عائلة دوابشة، ما أدى إلى استشهاد الرضيع علي، فيما أصيب والداه وشقيقه أحمد بجروح خطيرة، إلى أن أعلن عن استشهاد الوالد سعد بعد أيام من إصابته، فيما أعلن عن استشهاد الوالدة ريهام عقب الجريمة بأكثر من شهر.


استشهد الوالدان سعد ورهام وطفلهما الرضيع علي، نتيجة إصاباتهم بحروق بالغة، في حين نجا طفلهما أحمد الذي كان حينها يبلغ من العمر أربع سنوات، وأصيب بحروق تصل لـ 60%، ولا زال يعالج من آثارها حتى اليوم.

ويذكر، أنه دائماً ما يركض الطفل أحمد نحو بيت عائلته المحترق القريب من بيت جده، يحاول دخوله، لكن الأبواب موصدة، وتقول جدته، رحاب دوابشة، "لا نسمح له بدخوله، لا نريد أن يرى بقايا الحريق، عربة شقيقه، وبقايا من أغراضه، يسأل دائماً عن والديه".



ورفعت عائلة دوابشة قضيتين، الأولى جنائية ضد المستوطنين الذين نفذوا الجريمة وخططوا لها، ويتم النظر بها في المحكمة المركزية في اللد، وقضية تعويضات ضد الحكومة والجيش الإسرائيليين في المحكمة المركزية في الناصرة.

المستوطن المتهم بحرق عائلة سعد دوابشة في قرية دوما بنابلس يعيد تمثيل جريمته

 

فيديو ارشيفي: حرقوا عائلة دوابشة: الجريمة حاضرة بتفاصيلها

 

فيديو ارشيفي: كيف تم حرق الشهيد الطفل علي دوابشة

 

فيديو ارشيفي: عائلة دوابشة والعشاء الأخير

 

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