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الاحتلال يعتقل الاسير المحرر عباس شحادة ويهدم سقيفة في بيت لحم

الاحتلال يعتقل الاسير المحرر عباس شحادة ويهدم سقيفة في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، أسيرا محررا من مدينة بيت لحم، وهدمت سقيفة في قرية الولجة غربا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عباس محمد شحادة (22 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقتي هندازة وجبل الموالح، وبلدة تقوع، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال، سقيفة في منطقة نبعة الهدفه في قرية الولجة غرب بيت لحم، تعود للمواطن فايز عبد ربه، وتبلغ مساحتها 80 مترا مربعا.

وأفاد الناشط ابراهيم عوض الله ان مواجهات اندلعت في المنطقة بين الشبان وجنود الاحتلال، الذين اطلقوا قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ما ادى الى اشتعال النيران في الأشجار والأعشاب في الأراضي المحيطة.

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