الاحتلال يعتقل مواطنا من مخيم عقبة جبر في أريحا

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا من مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.



وأفادت الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن شاكر عمارة (59 عاما) بعد أن داهمت منزله في المخيم.



وأضافوا أن مواجهات اندلعت في المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.