إصابات بالاختناق واعتقال أربعة مواطنين في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر، فيما اعتقلت أربعة مواطنين آخرين من مناطق متفرقة من محافظة الخليل.



وأفاد الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا منطقة بيت زعته في البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد احمد حماد ابو مارية (32 عاما)، وهو اسير محرر امضى خمس سنوات في سجون الاحتلال.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، معتز ديب العويوي (34 عاما) من مدينة الخليل، واياد ايمن فايز ابو عليان (18 عاما) من بلدة يطا، ووليد حسين مزين (44 عاما) من مخيم العروب، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.