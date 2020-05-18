عربي

طلال أبو غزالة يوجه دعوة للعالم بشأن تغيرات المناخ

طلال أبو غزالة يوجه دعوة للعالم بشأن تغيرات المناخ
طلال أبو غزالة
رام الله - دنيا الوطن
دعا رجل الأعمال الأردني، الخبير الاقتصادي طلال أبو غزالة، دول العالم والشركات لتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتغير المناخ، كاشفا عن دراسة أعدت قبل عشر سنوات لكنها واجهت معارضة من قبل بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال أبوغزالة، وفق (روسيا اليوم)، إن مشكلة تغير المناخ تتفاقم لدرجة أننا بدأنا نشاهد 4 فصول في الأسبوع بدل أن نراقبها على مدار العام ككل.

وكشف عن دراسة حول تغيرات المناخ أجريت من قبل فريق ترأسه قبل عشرة أعوام بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة حينها كوفي عنان.

وقال إن الدراسة وضعت معايير للمحاسبة البيئية، إذ يتوجب على كل شركة أو هيئة تنتج انبعاثات حرارية أن تشمل حساباتها المالية قيمة الضرر، الذي تكبده العالم من نشاطها.

وأضاف: "أي يجب على الشركات أن تتحمل المسؤولية عن الانبعاثات التي شكلتها، وذلك بهدف دفع الشركات لتخفيف الانبعاثات".

وأشار إلى أن الدراسة قوبلت حينها بعدم الرضا من قبل سفيري واشنطن ولندن في الأمم المتحدة، لدرجة أن السفير الأمريكي قال، إن "هذا التقرير لا قيمة له دون موافقة العاصمة (واشنطن) لأن سوق المال والقرارات التي تتعلق بحماية الشركات يجب أن تتوافق مع السوق الأمريكية". 

وقدم أبوغزالة خلال حديثه اقتراحا لحل مشكلة الانبعاثات الكربونية، وقال إن العالم بحاجة لحلول فنية، والذكاء الاصطناعي يستطيع ايجاد حل لهذه المشكلة. إذ أن فريقا من خبراء الذكاء الاصطناعي يستطيعون ابتكار تقنية تحول الانبعاثات الحرارية الضارة إلى صديقة أو غير ضارة.

أخبار ذات صلة

عريضة شعبية تونسية تطالب بالتحقيق في ثروة راشد الغنوشي

عريضة شعبية تونسية تطالب بالتحقيق في ثروة راشد الغنوشي

إيران تكشف رسائل مفاجئة لبشار الأسد وترد على أنباء انسحابها من سوريا

إيران تكشف رسائل مفاجئة لبشار الأسد وترد على أنباء انسحابها من سوريا

مصر تقرر عزل قرى جديدة بسبب فيروس (كورونا)

مصر تقرر عزل قرى جديدة بسبب فيروس (كورونا)

البحرين تقترب من سبعة آلاف إصابة بفيروس (كورونا)

البحرين تقترب من سبعة آلاف إصابة بفيروس (كورونا)

رجل دين لبناني يُعلن الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر

رجل دين لبناني يُعلن الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر

روسيا تكشف حقيقة اتفاق &#34;استقالة بشار الأسد&#34;

روسيا تكشف حقيقة اتفاق "استقالة بشار الأسد"

غارة جوية مجهولة تُوقع سبعة قتلى بقاعدة إيرانية في سوريا

غارة جوية مجهولة تُوقع سبعة قتلى بقاعدة إيرانية في سوريا

وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية

وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

بعد رشقها بالحجارة.. تضرر حافلة لقوات الاحتلال قرب مخيم الفوار

بعد رشقها بالحجارة.. تضرر حافلة لقوات الاحتلال قرب مخيم الفوار

صالح رأفت يُدين خطاب نتنياهو أمام (كنيست)

صالح رأفت يُدين خطاب نتنياهو أمام (كنيست)

غنيم: سنوفر كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي بأريحا والأغوار

غنيم: سنوفر كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي بأريحا والأغوار

وفاة فلسطيني من الدنمارك بفيروس (كورونا) والوفيات بالخارج ترتفع لـ 84

وفاة فلسطيني من الدنمارك بفيروس (كورونا) والوفيات بالخارج ترتفع لـ 84

فروانة: &#34;العزل الانفرادي&#34; من أقسى أنواع التعذيب وزنازين العزل قبور للأحياء

فروانة: "العزل الانفرادي" من أقسى أنواع التعذيب وزنازين العزل قبور للأحياء

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله

الشرطة بغزة: مقتل اثنين في شجار عائلي شمال القطاع

الشرطة بغزة: مقتل اثنين في شجار عائلي شمال القطاع

أول تعليق من حركة (حماس) على تشكيل حكومة نتنياهو- غانتس

أول تعليق من حركة (حماس) على تشكيل حكومة نتنياهو- غانتس

منوعات

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ناصر القصبي يهاجم &#34;غيث&#34; الإماراتي

ناصر القصبي يهاجم "غيث" الإماراتي

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ &#34;كورونا فيروس&#34; مع ابنته &#34;حنين&#34;

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "كورونا فيروس" مع ابنته "حنين"

شاهد: نادية الجندي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: نادية الجندي ترقص على "بنت الجيران"

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن &#34;أم هارون&#34;

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن "أم هارون"

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أحد فناني مسلسل &#34;البرنس&#34; يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

أحد فناني مسلسل "البرنس" يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

عربي

البحرين تقترب من سبعة آلاف إصابة بفيروس (كورونا)

البحرين تقترب من سبعة آلاف إصابة بفيروس (كورونا)

رجل دين لبناني يُعلن الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر

رجل دين لبناني يُعلن الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر

روسيا تكشف حقيقة اتفاق &#34;استقالة بشار الأسد&#34;

روسيا تكشف حقيقة اتفاق "استقالة بشار الأسد"

غارة جوية مجهولة تُوقع سبعة قتلى بقاعدة إيرانية في سوريا

غارة جوية مجهولة تُوقع سبعة قتلى بقاعدة إيرانية في سوريا