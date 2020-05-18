مسؤول صيني: نولي اهتماماً متساوياً لحالات "كوفيد-19" بدون أعراض والحالات المؤكدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول صحى إن الصين تولى اهتماما متساويا لحالات "كوفيد-19"، بدون أعراض والحالات المؤكدة الأخرى.



وقال تسنغ يى شين، نائب رئيس لجنة الصحة الوطنية فى مؤتمر صحفى، إن مثل هذه الحالات وضعت تحت عزل مناسب واجراءات ملاحظة طبية صارمة.



وأوضح تسنغ: أن مثل هذه الحالات التي لا تظهر عليها أعراض تشمل أولئك الذين أصيبوا بالعدوى ولكن ليس لديهم أعراض على الإطلاق أو أعراض خفيفة للغاية.



وقال: إن هناك أيضًا الأشخاص الذين يكون مرضهم في فترة الحضانة وقد تظهر عليهم أعراض ذات صلة لاحقًا.



وقال تسنغ "انه ليس من المناسب وضع هذه الحالات تحت فئة الحالات المؤكدة، ولا الاصابات الصامتة، لذلك نستخدم مصطلح الحالة بدون أعراض لتسهيل التعامل معها".



ومع ذلك، شدد تسنغ على تنفيذ تدابير صارمة بنفس القدر لمثل هذه الحالات فيما يتعلق بالكشف عن المعلومات الخاصة بها في التقارير اليومية للجنة وكذلك سبل إدارتها.