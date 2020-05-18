أكثر من أربعة ملايين إصابة ونحو 316 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الأحد، أن الفيروس أودى بحياة نحو 316 ألف شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، اكثر من 4 مليون و 788 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليون و 848 ألف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 17 دولة، الأحد، عن وفاة 51 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 7,661 إصابة جديدة مؤكدة، وفق وكالة (وفا).



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الأحد، اكثر من 71 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 3,080 حالة وفاة، حتى الآن.



ولا تزال الولايات المتحدة الامريكية تسجل الجزء الاكبر من عدد الوفيات العالمي، حيث أعلنت الأحد، عن 780 وفاة حتى اللحظة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 90,893 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها حتى اللحظة أكثر من مليون و 524 ألف شخص، منهم اكثر من 16 ألف إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.



بريطانيا من جانبها تتمركز في المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 34,636 شخصاً، منهم 170 الأحد، فيما تبلغ حصيلة الإصابات لديها 243,303 إصابات، منهم 3,142 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.



ايطاليا بدورها تستقر عند المركز الثالث، حيث سجلت الأحد، 145حالة وفاة، من مجموع 31,908 وفيات، فيما أعلنت عن اكتشاف 675 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 225,435 حالة مؤكدة.



فرنسا من جانبها تستقر عند المركز الرابع من حيث حصيلة الوفيات الاجمالية التي تبلغ 28,108 وفيات، منهم 483 الأحد، وحصيلة 179,569 إصابة، منهم 204 في آخر 24 ساعة.



اسبانيا بدورها تحتل المركز الخامس، مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 27,650 شخصاً، منهم 87 الأحد، ويبلغ مجموع عدد المصابين لديها 277,719 شخصاً، منهم 1,214 في آخر 24 ساعة.



يليها البرازيل التي تستقر عند المركز السادس، بحصيلة وفيات بلغت 15,724 شخصا، منهم 91 الأحد، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها 235,331 حالة مؤكدة، منهم 2,189 في آخر 24 ساعة.



وتأتي بعدها بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات تبلغ 9,052 حالة، منهم 47 الأحد، وحصيلة 55,280 إصابة، منهم 291 آخر 24 ساعة.



يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 8,037 شخصاً، منهم 10 الأحد، وبحصيلة 176,657 إصابة، منهم 413 آخر 24 ساعة.



إيران التي تستقر عند المركز التاسع تبلغ حصيلة الوفيات لديها 6,988 شخصاً، منهم 51 الأحد، فيما تبلغ حصيلة الاصابات لديها 120,198 إصابة، منهم 1,806 آخر 24 ساعة.



كندا من جانبها أصبحت تستقر عند المركز العاشر، بحصيلة وفيات تبلغ 5,781 شخصاً، منهم 102 الأحد، كما سجلت 1,081 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 76,945 حالة في البلاد.



وأصبحت هولندا تستقر عند المركز ال11 عالمياً، بحصيلة وفيات تبلغ 5,680 شخصا، منهم 10 الأحد، و حصيلة اصابات تبلغ 43,995 إصابة، منهم 125 آخر 24 ساعة.



وأصبحت المكسيك منذ السبت تحتل المركز ال12 عالميا، بحصيلة وفيات تبلغ 5,045 شخصا، منهم 278 الأحد، وبحصيلة إصابات تبلغ 47,144 شخصا، منهم 2,112 آخر 24 ساعة.



كما وتراجعت الصين مركزا عالميا واحدا بعد صعود المكسيك لتستقر الصين بذلك عند المركز ال13، بحصيلة وفيات تبلغ 4,634 منهم تسجيل حالة وفاة واحدة الاحد، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,947 حالة، منهم 6 إصابات جديدة فقط في آخر 24 ساعة.



وأوضحت الإحصاءات أن 9 دول عربية أعلنت الأحد، عن 51 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الإمارات، الجزائر، الكويت، العراق، اليمن، سلطنة عمان، والصومال، فيما سجلت 8 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



فقد سجلت مصر وفاة 18 شخصاً، من مجموع 630 وفاة حتى الان، وعن تسجيل 510 إصابات جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 12,229 حالة.



وسجلت السعودية 10 حالات وفاة، من مجموع 312 وفاة في المملكة حتى الان، وعن تسجيل 2,736 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 54,752 شخصاً، ولليوم الرابع على التوالي تسجل السعودية حصيلة إصابات يومية تتخطى حاجز الألفين إصابة، حيث كانت المملكة تشهد منذ 18 أبريل الماضي، على التوالي، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.



وسجلت الإمارات وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 220 شخصاً، كما سجلت 731 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 23,358 حالة حتى الآن.



وكذلك سجلت الجزائر وفاة 6 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 548 شخصاً، كما سجلت 198 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,019 حالة حتى الآن.



كما سجلت الكويت وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 112 شخصاً، كما سجلت 1,048 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 14,850 حالة حتى الآن.



وسجلت العراق وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 123 شخصا، كما سجلت 144 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,404 حالات حتى الآن.



كذلك سجلت اليمن وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 20 شخصاً، كما سجلت 6 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 128 حالة حتى الآن.



كما سجلت سلطنة عمان وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 22 شخصاً، فيما سجلت 157 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,186 حالة حتى الآن.



وكذلك سجلت الصومال وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 56 شخصاً، فيما سجلت 64 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,421 حالة حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأحد، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر 1,632 إصابة جديدة، من مجموع 32,604 حالات، توفي منهم 15 شخصاً حتى الآن.



كما سجلت البحرين 209 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 6,956 حالة، توفي منهم 12 شخصا حتى الآن.



فيما سجلت المغرب 129 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 6,870 حالة، توفي منهم 192 شخصاً حتى الآن.



كما سجلت جيبوتي 70 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,401 حالة، توفي منهم 4 اشخاص حتى الآن.



وسجلت لبنان 9 إصابات جديدة، من مجموع 911 إصابة، توفي منهم 26 شخصاً حتى الآن.



وسجلت سوريا 7 إصابات، من مجموع 58 إصابة مسجلة في البلاد توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.



وسجلت الأردن 6 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 613 حالة، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.



وفي فلسطين أعلن الأحد عن تسجيل 5 إصابات جديدة في بيت اولا في محافظة الخليل، من المخالطين لعامل أعلن عن إصابته السبت، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 560 حالة، توفي منهم 4 مواطنين حتى الآن.



كما اعلن ان عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء يبلغ 452 حالة شفاء، لتصل بذلك نسبة الشفاء في فلسطين إلى 81,4% من مجمل الإصابات المسجلة.