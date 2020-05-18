بعد رشقها بالحجارة.. تضرر حافلة لقوات الاحتلال قرب مخيم الفوار

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تضررت مساء أمس الأحد، حافلة إسرائيلية جرّاء رشقها بالحجارة قرب مخيم الفوار جنوب الخليل.



ووفق ما نقل موقع (حرية نيوز)، فإنّ حافلة للاحتلال تعرضت لأضرار مادية بعد القاء الشبان الحجارة صوبها دون وقوع إصابات في صفوف المستوطنين.



وفي نابلس أفاد شهود عيان بانّ قوات الاحتلال نصبت مساء الأحد حاجزاً عسكريا على طريق وادي الباذان الواقع شمال المدينة.