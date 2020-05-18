دولي

قراصنة يهاجمون سفينة بريطانية قبالة سواحل اليمن

قراصنة يهاجمون سفينة بريطانية قبالة سواحل اليمن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة ستولت للناقلات، اليوم الأحد، إن "قراصنة هاجموا سفينتها ستولت أبال على بعد 75 ميلاً بحرياً قبالة ساحل اليمن، موضحةً أن ستة قراصنة اقتربوا من السفينة في زورقين سريعين"، وذلك وفق وكالة (رويترز).

وقالت الشركة: "بعد أن أطلق فريق الحراسة الأمنية على ظهر ستولت أبال عدة طلقات تحذيرية ،أطلقت الزوارق النار على السفينة. ورد فريق الحراسة الأمنية على النيران بالمثل وأعطب زورقا وأنهى المطاردة.

وتابعت: "منطقة برج القيادة أصيبت بأضرار بسيطة من رصاصات ولكن لم تقع إصابات أو تلوث ولم تتأثر الحمولة على ظهر ستولت أبال. وردت إحدى سفن التحالف واستأنفت ستولت أبال رحلتها".

وكان مركز العمليات التجارية البحرية في بريطانيا، ذكر أن سفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني.



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