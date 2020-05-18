دولي

قتيل وعشرة جرحى بانفجار في سوق شعبي بأفغانستان

قتيل وعشرة جرحى بانفجار في سوق شعبي بأفغانستان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قتل شخص واحد وأصيب 10 آخرون بجروح نتيجة انفجار وقع في سوق شعبية بولاية خوست شرقي أفغانستان، وفق ما أوردت الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم أجهزة الأمن، عادل حيدر، وفق وكالة (نوفوستي) الروسية، إن اثنين من عناصر الشرطة في عداد الجرحى، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي السياق، رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الأحد، بتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة الذي ينهي حالة جمود سياسي استمرت عدة أشهر في أفغانستان.

وانتقد مايك بومبيو، الرئيس الأفغاني أشرف غني ومنافسه عبد الله عبد الله لإضاعة وقت طويل قبل التوصل للاتفاق.

وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في بيان: "الوزير بومبيو أشار إلى شعوره بالأسف على الوقت الذي أُهدر أثناء الجمود السياسي".

وأضافت "كرر القول إن الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة ما زالت هي التوصل لتسوية سياسية لإنهاء النزاع"، مشيرةً إلى أنه رحب بالتزام الزعيمين بالعمل فورا لدعم الدخول سريعا في مفاوضات بين الأطراف الأفغانية.

ووقع الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومنافسه في انتخابات الرئاسة الماضية، عبد الله عبد الله، اتفاقا لاقتسام السلطة، بغية إنهاء جمود سياسي مستمر منذ أشهر ما عرقل التقدم باتجاه السلام.

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