مصر تقرر عزل قرى جديدة بسبب فيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطات محافظة المنوفية، في الوجه البحري المصري، عن عزل جزئي لأربع قرى، ضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشمل قرار العزل الذي أصدرته محافظة المنوفية، قريتي طنبشا وطوخ طنبشا (التابعتين لمركز ومدينة بركة السبع)، وقريتي أبو رقبة وجريس (التابعتين لمركز أشمون) وغلقا كاملا لقريتي جريس وأبو رقبة بالمنوفية، وفق (روسيا اليوم).



وتستثنى من القرار الصيدليات والمخابز ومحلات الجزارة والدواجن واللحوم والبقالة ومنتجات الأغذية والألبان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.