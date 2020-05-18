حزب الشعب يعقب على الاتهامات والإساءات بحق وزير العمل





وأكد أن الحزب كان يدرك ومنذ البداية ان المنحة ٔ الطارئة للعمال رغم أهميتها فإنها لا تلبي احتياجات الطبقة العاملة الفلسطينية، لا من حيث الشمول ولا من حيث القيمة، والذي يؤكد مجدداَ الحاجة لبناء نظام حماية وضمان اجتماعي شامل وعادل وكريم لطبقتنا العاملة الفلسطينية وعموم العاطلين عن العمل، وهو الأمر الذي دعا له حزبنا على الدوام.



وتابع: في هذا الصدد فإن حزبنا يدعو لتكريس الجهد والعمل الجماعي من أجل مواجهة جائحة (كورونا) وتداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك بمشاركة كافة القوى الاجتماعية والنقابية، العمالية والمهنية، وفي مقدمتها الأطباء والعاملون في الجهاز الصحي الذين يتحملون العبء الأكبر في مواجهة هذه الجائحة ويستحقون الدعم والمساندة من شعبنا والحكومة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأكد حزب الشعب الفلسطيني، يوم الأحد، رفضه للاتهامات والإساءات الشخصية التي حملتها بعض التعليقات تجاه وزير العمل الفلسطيني، نصري أبو جيش على خلفية ما أثير بشأن مستحقي المنحة المخصصة لمساعدة العمال.وقال الحزب في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك فرقاً كبيراً بين الانتقاد وحرية التعبير وهو حق مشروع ومكفول لكل مواطن، وبين كيل الاتهامات والتشهير والإساءات الشخصية.