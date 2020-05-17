أجواء شديدة الحرارة وأعلى من معدلاتها السنوية لنهاية الأسبوع

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 37-26 37-26 37-26 بيت لحم 37-26 37-26 37-26 رام الله والبيرة 36-25 36-25 36-25 طولكرم 40-29 40-29 40-29 نابلس 38-27 38-27 38-27 قلقيلية 40-29 40-29 40-29 جنين 41-28 41-28 41-28 سلفيت 37-26 37-26 37-26 طوباس 41-28 41-28 41-28 روابي 38-27 38-27 38-27 الخليل 36-24 36-24 36-24 غزه 39-28 39-28 39-28 أريحا 46-30 46-30 46-30 خانيونس 39-28 39-28 39-28 الأغوار الشمالية 44-28 44-28 44-28 رفح 40-27 40-27 40-27

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار في معظم المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الأربعاء، يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: