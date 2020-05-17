إسرائيل تُسجل ارتفاعاً بعدد مصابي ووفيات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إسرائيل، اليوم الأحد، ارتفاعاً في عدد المصابين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، إلى 16.617 بعد تشخيص حالات جديدة.



يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل أربع وفيات، و11 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وقالت وزارة الصحة: إن من بين المصابين، 55 حالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 272.