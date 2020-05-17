للتحقيق بملابسات وفاة سفيرها.. الصين تُرسل فريقًا خاصًا إلى إسرائيل غدًا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الصين سترسل فريقًا خاصًا إلى إسرائيل غدًا؛ للتحقيق في ملابسات وفاة السفير "دو في".



وسينضم إلى الفريق ممثل عن عائلته، حيث سيُجرون تحقيقاً مستقلاً، كما سيجهزون لنقل جثمانه إلى الصين.



وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه تم العثور على جثمان السفير الصيني لدى إسرائيل، (دو في) ميتاً داخل منزله في منطقة هرتسيليا.



وذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أنه تم العثور على جثة سفير الصين، ميتاً داخل شقته في منطقة هرتسيليا، بدون تحديد الأسباب.