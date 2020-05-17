صالح رأفت يُدين خطاب نتنياهو أمام (كنيست)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت، ما جاء في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمام (كنيست) الإسرائيلي، الذي أكد فيه على أن حكومته، ستقوم بضم المستعمرات الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية.



وقال في بيان له، اليوم الأحد وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن الرد الفلسطيني على برنامج الحكومة الإسرائيلية، يتطلب من القيادة الفلسطينية المباشرة فوراً بتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وكذلك المجلس المركزي، التي اعتبرت أن كل الاتفاقيات الإسرائيلية- الفلسطينية، قد انتهت لأن إسرائيل، قد تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها في هذه الإتفاقيات، وضربت بعرض الحائط باتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وكل قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي".



ولفت في بيانه إلى أن هذا يتطلب من القيادة، أن توقف فوراً كل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمتها التنسيق الأمني، والطلب من كل من مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بفرض عقوبات على إسرائيل، التي تدمر حل الدولتين، وتكرس احتلالها الاستعماري لأراضي الدولة الفلسطينية.



ودعا جميع الدول العربية إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية، وعدم التطبيع مع إسرائيل، كما ودعا المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، إلى إلغاء العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، في حال إقدامها على ضم أراضٍ فلسطينية، ووقف كل العلاقات معها.



وفي ختام بيانه، شدد رأفت على أن التهديد بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، يأتي في إطار ترجمة اتفاق ترامب- نتنياهو أو ما يسمى بـ (صفقة القرن)، مطالباً في هذا الصدد، بوقف كافة أشكال العلاقات مع الإدارة الأمريكية، داعياً جميع الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الرسمية والأهلية، وكل أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني؛ للتصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.