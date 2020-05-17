شؤون فلسطينية

صالح رأفت يُدين خطاب نتنياهو أمام (كنيست)

صالح رأفت يُدين خطاب نتنياهو أمام (كنيست)
رام الله - دنيا الوطن
دان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت، ما جاء في خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمام (كنيست) الإسرائيلي، الذي أكد فيه على أن حكومته، ستقوم بضم المستعمرات الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وقال في بيان له، اليوم الأحد وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن الرد الفلسطيني على برنامج الحكومة الإسرائيلية، يتطلب من القيادة الفلسطينية المباشرة فوراً بتنفيذ قرارات المجلس الوطني، وكذلك المجلس المركزي، التي اعتبرت أن كل الاتفاقيات الإسرائيلية- الفلسطينية، قد انتهت لأن إسرائيل، قد تنصلت من كل الالتزامات المترتبة عليها في هذه الإتفاقيات، وضربت بعرض الحائط باتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وكل قرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاصة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي".

ولفت في بيانه إلى أن هذا يتطلب من القيادة، أن توقف فوراً كل العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمتها التنسيق الأمني، والطلب من كل من مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، بفرض عقوبات على إسرائيل، التي تدمر حل الدولتين، وتكرس احتلالها الاستعماري لأراضي الدولة الفلسطينية.

ودعا جميع الدول العربية إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية، وعدم التطبيع مع إسرائيل، كما ودعا المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، إلى إلغاء العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل، في حال إقدامها على ضم أراضٍ فلسطينية، ووقف كل العلاقات معها.

وفي ختام بيانه، شدد رأفت على أن التهديد بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، يأتي في إطار ترجمة اتفاق ترامب- نتنياهو أو ما يسمى بـ (صفقة القرن)، مطالباً في هذا الصدد، بوقف كافة أشكال العلاقات مع الإدارة الأمريكية، داعياً جميع الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الرسمية والأهلية، وكل أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني؛ للتصدي بكل أشكال المقاومة الشعبية للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

غنيم: سنعمل على توفير كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي بأريحا والأغوار

غنيم: سنعمل على توفير كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي بأريحا والأغوار

وفاة فلسطيني من الدنمارك بفيروس (كورونا) والوفيات بالخارج ترتفع لـ 84

وفاة فلسطيني من الدنمارك بفيروس (كورونا) والوفيات بالخارج ترتفع لـ 84

فروانة: &#34;العزل الانفرادي&#34; يُعتبر من أقسى أنواع التعذيب وزنازين العزل قبور للأحياء

فروانة: "العزل الانفرادي" يُعتبر من أقسى أنواع التعذيب وزنازين العزل قبور للأحياء

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله

الشرطة بغزة: مقتل اثنين في شجار عائلي شمال القطاع

الشرطة بغزة: مقتل اثنين في شجار عائلي شمال القطاع

أول تعليق من حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس

أول تعليق من حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس

مجدلاني: تصريحات نتنياهو دليل على برنامج حكومته الضم والاستيطان

مجدلاني: تصريحات نتنياهو دليل على برنامج حكومته الضم والاستيطان

الخارجية: 1525 اصابة و83 وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بالخارج

الخارجية: 1525 اصابة و83 وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بالخارج

التعليقات

الدنيا حكايات

متغيرات أميركية

متغيرات أميركية

شؤون فلسطينية

صالح رأفت يُدين خطاب نتنياهو أمام (كنيست)

صالح رأفت يُدين خطاب نتنياهو أمام (كنيست)

غنيم: سنعمل على توفير كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي بأريحا والأغوار

غنيم: سنعمل على توفير كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي بأريحا والأغوار

فروانة: &#34;العزل الانفرادي&#34; يُعتبر من أقسى أنواع التعذيب وزنازين العزل قبور للأحياء

فروانة: "العزل الانفرادي" يُعتبر من أقسى أنواع التعذيب وزنازين العزل قبور للأحياء

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله

مستوطنون يعتدون على مواطن قرب رام الله

أول تعليق من حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس

أول تعليق من حركة حماس على تشكيل حكومة نتنياهو-غانتس

مجدلاني: تصريحات نتنياهو دليل على برنامج حكومته الضم والاستيطان

مجدلاني: تصريحات نتنياهو دليل على برنامج حكومته الضم والاستيطان

الخارجية: 1525 اصابة و83 وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بالخارج

الخارجية: 1525 اصابة و83 وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بالخارج

مجهولون يخترقون بث القناة السابعة الإسرائيلية وينشرون فيديوهات للقسام

مجهولون يخترقون بث القناة السابعة الإسرائيلية وينشرون فيديوهات للقسام

منوعات

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ملابس نبيلة عبيد تُنقذها من رامز جلال

ناصر القصبي يهاجم &#34;غيث&#34; الإماراتي

ناصر القصبي يهاجم "غيث" الإماراتي

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ &#34;كورونا فيروس&#34; مع ابنته &#34;حنين&#34;

محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ "كورونا فيروس" مع ابنته "حنين"

شاهد: نادية الجندي ترقص على &#34;بنت الجيران&#34;

شاهد: نادية الجندي ترقص على "بنت الجيران"

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

أحمد العوضي يتحدث لأول مرة عن حياته الزوجية مع ياسمين عبدالعزيز

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن &#34;أم هارون&#34;

مدير أعمال حياة الفهد يكشف مفاجأة عن "أم هارون"

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

جون سينا يلتقي صورة شاروخان وجاكي تشان

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

هجوم على سمير صبري بسبب مافعله مع بائعة مناديل عجوز

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أصالة نصري تبكي متأثرة بعد بلوغها هذا السن

أحد فناني مسلسل &#34;البرنس&#34; يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

أحد فناني مسلسل "البرنس" يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم

عربي

وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية

وزير الصحة اللبناني: أصبحت لدينا مناعة صحية ووطنية

الصحة السورية: رفع الحجر الصحي عن منطقة &#34;السيدة زينب&#34; بريف دمشق

الصحة السورية: رفع الحجر الصحي عن منطقة "السيدة زينب" بريف دمشق

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

مجلس الوزراء المصري يقر خطة العيد.. تعرف عليها

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر

رئيس الحكومة المصرية يُعلن قرارات جديدة بخصوص عيد الفطر