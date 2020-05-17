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البحرين تقترب من سبعة آلاف إصابة بفيروس (كورونا)

البحرين تقترب من سبعة آلاف إصابة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة البحرينية، الأحد، إنه تم تسجيل 183 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 6930، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 12 حالة.

وأوضحت الوزارة البحرينية، أن 119 حالة من بين الإصابات الجديدة بالفيروس، تعود لعمال وافدين، و64 لمخالطين لمصابين​​​، وفق (روسيا اليوم). 

وسجلت الوزارة 12 حالة تعافٍ من مرض (كوفيد- 19)، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 2774.

وقد سمحت وزارة الصحة البحرينية في 6 أيار/ مايو الجاري، للمتاجر والمشروعات الصناعية باستئناف العمل، وأبقت الحظر مفروضاً على المطاعم.

وكانت البحرين، قد أغلقت المتاجر والشركات غير الضرورية في أواخر آذار/ مارس، ومنعت دخول الزوار الأجانب، لكنها لم تفرض حظر تجوال على عكس دول خليجية أخرى.

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