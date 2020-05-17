غنيم: سنعمل على توفير كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي بأريحا والأغوار









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم، إن السلطة ستعمل على توفير كميات مياه إضافية لدعم القطاع الزراعي في أريحا والأغوار.جاء ذلك خلال لقاء عقده مع وزير الزراعة رياض العطارياليوم، لمناقشة سُبل توفير مياه إضافية للقطاع الزراعي وقطاع النخيل بشكل خاص في محافظة أريحا والأغوار، في الوقت الذي تتعرض فيه المنطقة لهجمة شرسة من الاحتلال على الأرض وعلى مصادر المياه، يتم تطوير الخطط لدعم صمود المزارعينوتثبيتهم في أراضيهم.ومن جانبها عرضت سلطة المياه دراسة توضح الوضع المائي الحالي في منطقة أريحا والأغوار، والتي تشمل كافة استخدامات المياه في ظل الزيادة على الطلب، وارتفاع الاحتياج مقابل الكميات المتوقعة خلال العشر سنوات القادمة، بالمقارنة معالكيمات المتاحة لدعم القطاع الزراعي خلال هذه الفترة.وأشاد وزير الزراعة بالمقترحات المطروحة في الدراسة، مؤكداً أنها تصب في دعم خطة وعمل وزارة الزراعة، وفي سبيل إيجاد حلول لضمان توزيع المياه بعدالة والإيفاء بحقوق المزارعين، وفي المقابل التزامهم بمعايير وواجبات محددة.وأكد غنيم على أهمية القطاع الزراعي، ووضعه ضمن خطة سلطة المياه الاستراتيجية، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة وكافة المؤسسات ذات العلاقة من أجل النهوض والحفاظ على هذا القطاع الحيوي والهام، تحديدا عند الحديث عن محافظة أريحا والأغوار التي تعد السلة الغذائية الفلسطينية.وفي الختام تم الاتفاق بحضور وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، وطاقم من المختصين في الوزارتين على المتابعة خلال الأيام القادمة لتقديم حلول عملية تساهم في رفع المعاناة عن المزارعين في تلك المناطق، حيث يتعرض القطاع الزراعيلاجراءات مشددة من الاحتلال بهدف التضييق والسيطرة على أراضي المزارعين.