رجل دين لبناني يُعلن الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر

أعلن رجل الدين اللبناني، محمد حسين فضل الله، أن يوم الأحد المقبل، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، مشيراً إلى أن شهر رمضان الفضيل، سيكون ثلاثين يوماً.





وأصدر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله، اليوم الأحد بياناً، أعلن فيه أن يوم الأحد الواقع فيه 24 أيار/ مايو 2020، هو أول أيام عيد الفطر السعيد، وفق (روسيا اليوم).



وجاء في البيان، تم تحديد موعد عيد الفطر المبارك، بناء على المبنى الفقهي لسماحته، بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة، التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال، وإمكان رؤيته في العديد من مناطق العالم، سائلين المولى، أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والوحدة والاستقرار والصحة والعافية.



يذكر، أن مكتب فضل الله، كان قد أعلن قبل ذلك أن أول شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة 24 نيسان/ أبريل.

رام الله - دنيا الوطن