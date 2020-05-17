ترامب: الصين كان بإمكانها وقف تفشي فيروس (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد: إن الصين كان بإمكانها وقف تفشي فيروس (كورونا) المستجد.وأضاف في تصريحات لقناة (فوكس نيوز): "يمكننا قطع العلاقات كاملة مع الصين، ولا أريد الآن التحدث مع الرئيس الصيني".وقال الرئيس الأمريكي: أن "معلوماتنا حول مختبر (ووهان) ليست جيدة"، وفق تعبيره، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وفي موضوع آخر، قال ترامب: إن التحقيق في علاقة روسيا بالانتخابات، كان "أكبر جريمة سياسية في بلادنا".