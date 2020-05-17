دولي

ترامب: الصين كان بإمكانها وقف تفشي فيروس (كورونا)

ترامب: الصين كان بإمكانها وقف تفشي فيروس (كورونا)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد: إن الصين كان بإمكانها وقف تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف في تصريحات لقناة (فوكس نيوز): "يمكننا قطع العلاقات كاملة مع الصين، ولا أريد الآن التحدث مع الرئيس الصيني".

وقال الرئيس الأمريكي: أن "معلوماتنا حول مختبر (ووهان) ليست جيدة"، وفق تعبيره، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي موضوع آخر، قال ترامب: إن التحقيق في علاقة روسيا بالانتخابات، كان "أكبر جريمة سياسية في بلادنا".

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