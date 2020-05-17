ترامب: الصين كان بإمكانها وقف تفشي فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد: إن الصين كان بإمكانها وقف تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف في تصريحات لقناة (فوكس نيوز): "يمكننا قطع العلاقات كاملة مع الصين، ولا أريد الآن التحدث مع الرئيس الصيني".
وقال الرئيس الأمريكي: أن "معلوماتنا حول مختبر (ووهان) ليست جيدة"، وفق تعبيره، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي موضوع آخر، قال ترامب: إن التحقيق في علاقة روسيا بالانتخابات، كان "أكبر جريمة سياسية في بلادنا".
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم الأحد: إن الصين كان بإمكانها وقف تفشي فيروس (كورونا) المستجد.
وأضاف في تصريحات لقناة (فوكس نيوز): "يمكننا قطع العلاقات كاملة مع الصين، ولا أريد الآن التحدث مع الرئيس الصيني".
وقال الرئيس الأمريكي: أن "معلوماتنا حول مختبر (ووهان) ليست جيدة"، وفق تعبيره، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وفي موضوع آخر، قال ترامب: إن التحقيق في علاقة روسيا بالانتخابات، كان "أكبر جريمة سياسية في بلادنا".
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